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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو فرحك في الشتاء.. 4 نصائح للتخلص من جفاف البشرة

جفاف البشرة
جفاف البشرة

تقبل كثير من الفتيات على الزواج خلال فصل الشتاء، لكن تكون شكواهن المستمرة هي جفاف البشرة، وتبحث عن طرق للتخلص من هذه الأزمة بدون أدوية طبية.

علاج جفاف البشرة 

يعد جفاف البشرة من أبرز المشكلات التي تحدث للفتيات خلال فترة الشتاء بسبب برودة الجو، وبسبب قلة شرب الماء، ويمكن أن تساعد التدابير التالية في الحفاظ على بشرتك رطبة وصحية:

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1- ترطيب البشرة

وضع مرطب البشرة من أهم الخطوات لعلاج جفاف البشرة في الشتاء، ضع المرطب عدة مرات في اليوم وبعد الاستحمام.

قد ترإذا كانت بشرتك شديدة الجفاف، قد تحتاجين إلى وضع زيت، مثل زيت الأطفال، بينما لا تزال بشرتك رطبة، يتمتع الزيت بقدرة أكبر على البقاء أكثر من المرطبات ويمنع تبخر الماء من سطح بشرتك. 

والاحتمال الآخر هو المراهم التي تحتوي على الفازلين.

2- استخدم الماء الدافئ وقلل من وقت الاستحمام

الاستحمام الطويل أو الاستحمام بالماء الساخن يزيلان الزيوت من بشرتك، لذلك قللي من مدة الاستحمام من خمس إلى 10 دقائق واستخدمي الماء الدافئ وليس الساخن.

3- تجنب الصابون 

من الأفضل استخدام كريمات التنظيف أو منظفات البشرة اللطيفة وجل الاستحمام مع مرطبات مضافة، اختر صابونًا خفيفًا يحتوي على زيوت ودهون مضافة، تجنب المنظفات المزيلة للعرق والمضادة للبكتيريا والعطور والكحول لعلاج جفاف البشرة.

4- ضع المرطبات بعد الاستحمام مباشرة

يجب ترطيب البشرة بلطف بعد الاستحمام للتخلص من جفاف البشرة، وفي غضون دقيقتين من الاستحمام، ضع كريمًا أو مرهمًا مرطبًا لحبس الرطوبة في بشرتك، قد يكون المنتج الذي يكون فيه الفازلين أحد المكونات الثلاثة الأولى هو الأفضل. 

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