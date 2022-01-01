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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال 10 أيام .. الصحة : قوافل طبية تجوب قرى المحافظات

صدى البلد

قالت الدكتورة وفاء صادق مدير عام إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة، إنه سيتم إطلاق 50 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أول 10 أيام من عام 2022، مضيفة: أن القوافل الطبية تجوب جميع قرى محافظات الجمهورية".

وأضافت وفاء صادق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن القافلة الطبية عبارة عن مستشفى متنقلة تشمل جميع الأخصائيين، تجوب القرى الأكثر فقرا للكشف بالمجان، معلقة: من يحتاج إلى عملية سيتم نقله للمستشفى لإجراء العملية له مجانا، وكذلك المستشفيات المنتقلة بها جميع التخصصات. 

وتابعت وفاء صادق أن المستشفيات المتنقلة بها معمل تحاليل دم وطفيليات ويتم تسلم التحليل فى نهاية القافلة ويتم إعطائه العلاج وصرف الدواء من الصيدلية المتنقلة مع القافلة، مضيفة: أن القوافل الطبية تقدم خدمات متميزة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى".
 


 

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