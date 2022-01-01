برنامج دعم نفسي لأطفال الحضانات بمدن سيناء

‏‎ينفذ فريق الدعم النفسي بجمعية الهلال الأحمر المصري شمال سيناء، برنامج الدعم النفسي لأطفال المحافظة وذلك من خلال الحضانات المنتشرة في مدن المحافظة ،بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بشمال سيناء.

برنامج الأنشطة

وقال الدكتور مصطفي المالح رئيس جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، ان برنامج انشطة الدعم النفسي تتضمن الاتي :

‏‎- تخفيف الالم النفسي والجسدي للأطفال

-الحد من الاثار النفسية والسلبية طويلة المدي

- تحسين الخصائص الحيوية للاطفال علي المدي القصير وذلك من خلال ردود الافعال البسيطة والمباشرة.

وأضاف، أنه تم تنفيذ زيارة حضانة الهلال الاحمر المصري في شمال سيناء ومقرها الرئيسي العريش ،حيث تم تنفيذ عدد من ‏‎ انشطة الدعم النفسي لأطفال الحضانة.



وأكد الاستمرار في تنفيذ هذه الأنشطة لاهميتها بالنسبة للاطفال، حيث ينفرد بتقديمها متطوعو الهلال الاحمر المصري .