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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال السوداني: فرصتنا قائمة في الصعود رغم تواجد الأهلي في مجموعتنا

جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين

قال جواو موتا، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، إن فريقه يسعى للتأهل من المجموعة في دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن لا يوجد مستحيل بكرة القدم.

وأضاف موتا في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "فرصنا قائمة في الصعود رغم وجود النادي الأهلي وهو بطل النسختين الماضيتين".

أعلن المالاوي جيرالد فيري، لاعب نادى الهلال السوداني اعتزاله اللعب الدولي، بعد قرار المدير الفني استبعاده من قائمة منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي سوف تنطلق يوم 9 من الشهر الجاري بالكاميرون.

وتعاقد الهلال السوداني مع فيري قبل نحو شهرين، وخاض معه معكسرا لمدة أسبوعين بالعاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يغادر الأسبوع الماضي إلى السعودية ملتحقا بالمعسكر التحضيري لمنتخب مالاوي.

وقال بول ميتشيل مدير أعمال فيري لصحيفة "مالاوي نيوز": "اللاعب اعتزل اللعب الدولي، بعدما أُحبط من قرار المدير الفني لمنتخب مالاوي ماريان ماريو، استبعاده من القائمة النهائية المشاركة بنهائيات الكاميرون".

وأضاف: "اللاعب تناقش معي ومع أسرته أمس الجمعة، واتخذ القرار بعودته لفريقه الهلال بأسرع ما يمكن، للاستعداد لدوري أبطال إفريقيا" ؛ وتابع: "هو قرار جاء بسبب الوضع الذي يعيشه، ونشعر أنه الأصح".

وكان فيري قد بدأ المشاركة الدولية مع منتخب مالاوي ببطولة كوسافا "دول جنوب إفريقيا" في 2015،

ولعب دورا محوريا في تأهل مالاوي لأول مرة في تاريخها لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، محرزا هدفين في التصفيات وضعته هدافا للمنتخب.

 

 

 

 

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