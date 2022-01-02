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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باسم مرسي يحتفل بعيد ميلاده في أجواء أسرية دافئة

صدى البلد

احتفل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا كليوباترا، بعيد ميلاده في أجواء أسرية دافئة، ونشر صورة من الاحتفال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر مرسي في الصورة بصحبة زوجته وابنه، وكتب معلقا من خلالها:"كل سنة وأنا طيب".

واحتفل  باسم مرسي بوصوله إلى الهدف رقم 70 في بطولة الدوري الممتاز.

وعلق باسم مرسي مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا وقال: 70 هدفا فى الدورى المصرى الممتاز والحمد لله وان شاء الله اللى جاى اكثر".

ووصل باسم مرسى إلى الهدف رقم 70 في بطولة الدورى العام بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 74 أمام المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى سيراميكا صورة لمهاجم الفريق باسم مرسى تضمنت تهنئة للاعب على وصوله إلى الهدف 70 خلال مسيرته بالدوري الممتاز جاءت على النحو التالي : بعد هدفه في شباك المقاولون، باسم الحاسم يصل إلى الهدف رقم 70 ننتظر منك المزيد من الأهداف مع الفريق.

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