ضمن حياة كريمة.. الكشف على 493 حالة في قافلة طبية بشبراملس بالغربية|صور

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق القافلة الطبية بقرية شبراملس التابعة لمركز زفتى، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ضمن خطة المحافظة لتلبية كافة احتياجات المواطنين بالقرى، حيث تم الكشف على 493 مواطناً، صرف نظارات لعدد 228 مواطناً، صرف العلاج لعدد 353 مواطناً إلى جانب تحويل عدد 87 حالة لإجراء العمليات اللازمة.

من جانبه أكد محافظ الغربية على استمرار القوافل الطبية لضمان وصول الرعاية لمستحقيها، مشيراً إلى أن الاهتمام بصحة المواطنين هو من أهم أهداف المبادرة وهذا ما تحرص عليه القيادة السياسية من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتوفير متطلبات الصحة الجيدة من دواء ورعاية.

يذكر أنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتي تم تنفيذ عدد 94 قافلة طبية متنوعة من تخصصات مختلفة شملت صرف العلاج والمستلزمات الطبية لكل حالة وإجراء العمليات المطلوبة ومتابعة الحالات المرضية الأولى بالرعاية الطبية لكافة قرى وتوابع مركز زفتى.

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