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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

لإعانته على الحياة.. مواطن من ذوى الهمم يستغيث بالمسئولين لصرف معاش تكافل وكرامة

صدى البلد

استغاث المواطن محمد أنور عيد السيد ، المقيم  فى عرب الحارث التابعة للقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، في رسالة لخدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"، لصرف معاشه لإعانته على ظروف المعيشة.

ويقول محمد أنور فى رسالته : أنا كفيف ولا أستطيع العمل ومن ذوى الأحتياجات الخاصة وأعول أسرة مكونة من زوجة وطفلين وأسكن بالإيجار وليس لى دخل وجميع مستنداتى مستوفية لصرف معاش تكافل كرامة.

وأضاف: “أنا من مستحقي معاش تكافل وكرامة وتقدمت بجميع الأوراق الخاصة بالمعاش وتم قبولها على الموقع الإلكتروني وإخراج اسمها في كشوفات المقبولين بالتضامن الاجتماعي و استخراج الفيزا الخاصة بى لكن حتى الأن لم أتمكن من صرف المعاش”.

وناشد محمد المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي لمساعدته في صرف معاش تكافل وكرامة.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم أخية حسام أنور :

01067605669

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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