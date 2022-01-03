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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3 ملايين ارتفاع فى خسائر شيني خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2022_2021

شركة شيني
شركة شيني

كشفت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني"شيني" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام  عن ارتفاع خسائرها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 26.1 %.

وأوضحت شركة الخزف والصيني “شيني” التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام  ، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 14.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 11.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقلصت  شركة الخزف والصيني"شيني" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام خسائر  خلال العام المالي 2020-2021، مسجلة 62.33 مليون جنيه مقابل بلغت 54.3 مليون جنيه في العام المالي المقارن.

وحققت  الخزف والصيني “شيني” التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام   إيرادات بلغت 217.8 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل إيرادات بقيمة 267.48 مليون جنيه في العام المالي المقارن.

وشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (المعروفة باسم: شيني)  مدرجة في البورصة المصرية منذ مارس 1996.

منتجات شيني 

 

تعمل شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني شيني ضمن قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة والملابس مع التركيز على الأدوات المنزلية والتخصصات.

ينحصر فى أنتاج تشكيلة كبيرة من المنتجات تتضمن أدوات المائدة من البورسلين والأدوات الصحية ( أطقم الحمامات ) وسيراميك الأرضيات والحوائط بالجليز كما تقوم الشركة بطحن الخامات وبيعها للغير.

 وتشتهر منتجات الشركة من أطقم المائدة بقوه تحملها وعدم تأثير الأدوات المعدنية فيها أثناء الطعام كما يتم إنتاج الفازات والتحف فى هذا المصنع أيضاً ويتم تصدير 10% من أنتاج هذا المصنع لبعض الدول الأوربية .

وتقع مصانع شركة شيني وإدارتهاعلى مساحة 152 ألف متر مربع ولها ثلاث مصانع داخل أسوارها. 

 

 

 


 

شيني خسائرشيني القابضة للصناعات المعدنية السيراميك وزارة قطاع لأعمال العام

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