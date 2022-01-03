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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نوستالجيا| أشهر سيارة ألمانية في الشارع المصري.. صور

نوستالجيا| اشهر سيارة
نوستالجيا| اشهر سيارة المانية في الشارع المصري

تمكن الصانع الألماني المخضرم أن يحقق مكانة كبيرة داخل الأسواق العالمية، نسبة إلى الإصدارات المتنوعة مثل عائلة جولف الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، بالإضافة إلى النسخة باسات و جيتا من فئة السيدان، وغيرها من سيارات رياضية متعددة الاستخدام من فئة الـ SUV.

ولكن تبقى الاطلالة الكلاسيكية من فولكس فاجن تحمل طابع خاص، وخاصة إذا تحدثنا عن النسخة العريقة وصاحبة التاريخ الممتد، وهي السيارة "بيتل" أو موديل الخنفساء الشهير، حيث تمكنت تلك النسخة المميزة ان تدخل قلوب الكثير، إلى جانب الانطلاقة المميزة داخل الشارع المصري.

 

أشهر سيارة المانية في الشارع المصري

 

حصلت السيارة فولكس فاجن بيتل على تصميم خارجي رائع، يتميز بالرفارف ذات الاقواس الحادة، سواء كانت من الناحية الأمامية أو الخلفية، بالإضافة إلى المقدمة الانسيابية، ومفهوم الأبواب الثنائي، إلى جانب غرفة المحرك الخلفية.

كما تمتعت السيارة بواجهة أمامية تحمل مصابيح دائرية الشكل، مع زجاج حاد المظهر، وعجلات مدعومة بجنوط معدنية، بالإضافة إلى صادم امامي وخلفي باللون الفضي اللامع، وعتبات جانبية بارزة، واشارات اعلى منطقة الرفارف، والامر كذلك للمصابيح الخلفية ولكن بطريقة مختلفة بعض الشيء، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.400 مم، مع طول كلي يقدر بـ 4.060 مم و 1.550 مم للعرض.

بينما كانت الانطلاق الأولى لهذه النسخة الشهيرة في العام 1938 وكان الهدف من ذلك هو انتاج سيارة تحمل اسمل سيارة الشعب نسبة إلى اسم فولكس فاجن، وبالفعل تمكنت هذه السيارة ان تحتل مكانة مرموقة بين الشعوب، حيث بلغ إجمالي إنتاج بيتل نحو 21 مليونا و 529 ألفا و 464 سيارة وهو بالفعل رقم قياسي لواحدة من اقوى السيارات الألمانية، والتي مازالت من أشهر السيارات بالعالم والشارع المصري.

سيارة ألمانية الشارع المصري اشهر سيارة المانية فولكس فولكس فاجن

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