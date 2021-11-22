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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. حكاية أشهر ألقاب المركبات في مصر.. أبرز 5 سيارات كروس أوفر موديل 2021

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

تعرف على الأسعار الجديدة لـ ستروين C3 إير كروس 2022 .. صور

تنتمي السيارة  ستروين C3 إير كروس موديل 2022 إلى فئة الكروس اوفر، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات، حيث تضم باقة من المواصفات الفنية وعناصر الحماية والامان، إلى جانب تصميها الخارجي والذي يتمتع بالاسلوب الرياضي، وشهدت تلك النسخة زيادة بالقينة السعرية بنسبة تتراوح بين 11 و 14 الف جنيه عن جميع الفئات المقدمة.

 

بعد وقف استيراد التوكتوك.. شاب يصنع أول بديل حضاري بأيادٍ مصرية 100%

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع رقم 533 لسنة 2021، بوقف استيراد "التوك توك" ، ونصت المادة الأولى من القرار على أن "يوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة - شاسيه - محرك) للمركبات ذات الثلاث عجلات .

 

أبرز 5 سيارات كروس أوفر موديل 2021 في السعودية ..صور

تتعدد إصدارات الكروس اوفر داخل السوق السعودي وسط موديلات 2021، حيث تنال تلك الفئة من السيارات إقبالا كبيرا؛ لما تحتويه من سمات عديدة مثل المساحة الداخلية العائلية، والارتفاع المناسب عن الأرض، إضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل علامة تجارية.

 

بعد طرح "سياز" بالسوق المصري .. أبرز مواصفات تويوتا "بيلتا" 2022

طرحت شركة تويوتا خلال الايام القليلة الماضية نسختها بيلتا موديل 2021، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات، وتحمل هذه النسخة تشابه كبير بين السيارة التي تحمل علامة الصانع الياباني ايضا وهي "سياز"، وذلك وسط تعاون مشترك بين الشركتين.

 

نوستالجيا| القردة والتمساحة وآخرهم القرش .. حكاية أشهر ألقاب للسيارات في مصر

تتوالى الالقاب الخاصة بالسيارات داخل الشارع المصري، فالبعض منها يميل إلى خفة الظل، والبعض الاخر يعبر عن دلالات خاصة بالهيكل الخارجي، ولكن استطاعت تلك الاصدارات والتي سوف نتحدث عنها في هذا الموضوع، أن تخطف عقول محبيها بمجرد سماع اسمها، او رؤيتها تسير في الطرقات.

اخبار السيارات اخبار السيارات ابرز 5 سيارات كروس اوفر موديل 2021

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