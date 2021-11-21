بعد طرح "سياز" بالسوق المصري .. أبرز مواصفات تويوتا "بيلتا" 2022

طرحت شركة تويوتا خلال الايام القليلة الماضية نسختها بيلتا موديل 2021، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات، وتحمل هذه النسخة تشابه كبير بين السيارة التي تحمل علامة الصانع الياباني ايضا وهي "سياز"، وذلك وسط تعاون مشترك بين الشركتين.

مواصفات السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022

تأتي السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4490 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1730 مم، و 1475 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2650 مم، مع ارتفاع للخلوص الارضي يبلغ 160 مم، كما تضم السيارة مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 495 لتر، وهي نفس القياسات الهيكلية الخاصة بالسيارة سوزوكي سياز.

وتضم تويوتا بيلتا موديل 2022 محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 103 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات مكون من 4 سرعات.

وتحتوي السيارة على وسائد هوائية AIRBAGS للمقاعد الامامية، ونظام مكابح ABS و EBD، لتوزيع قوة الفرامل ومانع الانغلاق، مع حاصية مانع تشغلي المحرك لحماية السيارة من السرقة، مع مثبت سرعة، ومستشعرات ركن خلفية وكاميرا لسهولة الاصطفاف، وقفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية.

أسعار السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 داخل السوق المصري

الفئة الأولى تويوتا بيلتا أوتوماتيك اكتيف موديل 2022 محرك 1500 سي سي بقيمة قدرها 235 الف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا بيلتا أوتوماتيك سمارت موديل 2022 محرك 1500 سي سي بقيمة قدرها 275 الف جنيه.