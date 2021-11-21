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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على الأسعار الجديدة لـ ستروين C3 إير كروس 2022 .. صور

تعرف على الاسعار
تعرف على الاسعار الجديدة لـ ستروين C3 إير كروس 2022

تنتمي السيارة  ستروين C3 إير كروس موديل 2022 إلى فئة الكروس اوفر، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات، حيث تضم باقة من المواصفات الفنية وعناصر الحماية والامان، إلى جانب تصميها الخارجي والذي يتمتع بالاسلوب الرياضي، وشهدت تلك النسخة زيادة بالقينة السعرية بنسبة تتراوح بين 11 و 14 الف جنيه عن جميع الفئات المقدمة.

الاداء الفني للسيارة ستروين C3 إير كروس موديل 2022

 

تتسارع السيارة ستروين C3 إير كروس موديل 2022 من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.8 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 205 نيوتن/متر، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود نحو 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

تجهيزات السيارة ستروين C3 إير كروس موديل 2022

 

تضم السيارة ستريون باقة من التجهيزات المتنوعة باختلاف الفئات المطروحة ومنها، شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة يبلغ قياسها 7 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر تفعيل وايقاف المحرك، بالاضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، ومرايات جانبية كهربائية، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيز.

قياسات السيارة ستروين C3 إير كروس موديل 2022

 

ترتكز ستروين C3 إير كروس موديل 2022 على جنوط رياضية تتراوح بين 16 و 17 بوصة، مع نسبة طول بلغت 4154 مم، وبعرض يقدر بـ 1824 مم، و 1597 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 410 لتر.

أسعار السيارة ستروين C3 إير كروس موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LIVE 2022 محرك 1200 CC تيربو بسعر 314,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل FEEL 2022 محرك  1200 CC تيربو بسعر 344,900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SHINE 2022 محرك 1200 CC تيربو بسعر 384,900 جنيه.

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