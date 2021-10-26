جديد في مصر .. ستروين C3 هاتشباك موديل 2022

تقترب النسخة ستروين C3 موديل 2022 الجديدة من دخول السوق المصري، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي يجعلها تنتمي إلى فئة الهاتشباك، إلى جانب الكثير من التقنيات المستخدمة مثل عناصر الحماية والامان، ووسائل الرفاهية والتحكم، بالاضافة إلى القدرات الفنية الخاصة بها.

مواصفات السيارة ستروين C3 موديل 2022

زودت السيارة ستروين C3 موديل 2022 بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سليندر سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 205 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات.

وسائل الحماية والامان للسيارة ستروين C3 موديل 2022

تضم ستروين C3 موديل 2022 باقة من تجهيزات الحماية ومنها، منظومة الوسائد الهوائية والستارية AIRBAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات، وخاصية التحذير عند مغادرة المسارات، والتحكم الالكتروني في الثبات، ومثبت سرعة، ومستشعرات خلفية وكاميرا، ومرايات جانبية كهربائية.

تصميم السيارة ستروين C3 موديل 2022

ترتكز السيارة ستروين C3 موديل 2022 على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 15 و 16 بوصة، مع ارتفاع يبلغ 1474 مم، ونسبة طول كلي تبلغ 3996 مم، وبعرض يقدر بـ 1483 مم، مع مصابيح أمامية حادة المظهر تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى مصابيح نهارية وضباب.

تجهيزات السيارة ستروين C3 موديل 2022

تضم السيارة مكييف هواء، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، ومقود حركة متعدد الاستخدامات، وشاشة ملونة تعمل باللمس قياس 7 بوصة، ونظام صوتي وترفيهي، وبلوتوث، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى مثل زر تفعيل وايقاف المحرك، ومرايات ضم.

أسعار السيارة ستروين C3 موديل 2022

الفئة الاولى ستروين C3Feel موديل 2022 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 304.900 جنيه.

الفئة الثانية ستروين C3Shineموديل 2022 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 354.900 جنيه.