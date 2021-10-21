زيادة في أسعار ستروين سي اليزيه موديل 2022

شهدت بعض اصدارات العلامة التجارية ستروين حالة من الارتفاع بالقيمة التسويقية، ومنها النسخة سي اليزيه موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 4000 جنيه وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من هذه النسخة.

الأداء الفني للسيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022

تتسارع السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 10.8 ثانية، حيث دعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوان يبلغ 150 نيوتن/متر.

وتستمد أوامر التسارع من علبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسية السرعات، تعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 من الوقود بنسبة بلغت 7.1 لتر وذلك عندما تقطع السيارة مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

تصميم السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022

ترتكز النسخة ستروين سي اليزيه موديل 2022 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة، مع قياسات هيكلية بلغت 4445 مم للطول، وبعرض يبلغ 1953 مم، وبارتفاع يقدر بـ 1474 مم، كما تضم السيارة مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 506 لتر، وتقدم السيارة بمرايات جانبية كهربائية، و مصابيح حادة المظهر مع شبكات متعددة الفتحات الهوائية بطريقة عرضية، ومفهرم رباعي الابواب، واشارات ضوئية بالناحية الجانبية من مقدمة السيارة.

أسعار السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى Comfort ستروين سي اليزيه موديل 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 240.900 جنيه بدلًا من 236.900 جنيه.

الفئة الثانية Exclusive ستروين سي اليزيه موديل 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 269.900 جنيه بدلًا من 265.900 جنيه.