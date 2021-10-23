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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة للسيارة ستروين C5 إيركروس موديل 2022.. صور

تعرف على الاسعار
تعرف على الاسعار الجديدة للسيارة ستروين C5 ايركروس

تنتمي السيارة ستروين C5 ايركروس إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، وشهدت تلك النسخة حالة من الارتفاع بالقيمة التسويقية بقيمة تتراوح بين 14 و 15 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري لموديلات 2022 

مواصفات السيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2022

 

تأتي السيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4500 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 2 متر، وبارتفاع يبلغ 1689 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 582 لتر، بينما ترتكز على قاعدة بطول 2730 مم، وجنوط رياضية تتراوح بين 17 و 18 بوصة، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما للفئة كاملة التجهيزات، ومصابيح امامية حادة المظهر.

تتسارع السيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2022 من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية قدرها 9.4 ثانية، حيث تتسمتع السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، بسعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 240 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 1.400 دورة في الدقيقة، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسي السرعات.

الأسعار الجديدة للسيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LIVE 2021 محرك 1600 سي سي  تيربو بسعر 449.900 جنيه بدلًا من 435.900 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل FEEL 2021 محرك 1600 سي سي  تيربو بسعر 519.900 جنيه بدلًا من 505 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SHINE 2021 محرك 1600 سي سي  تيربو بسعر 569.900 جنيه بدلًا من 555 ألف جنيه.

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الأسعار الجديدة للسيارة ستروين C5 إيركروس موديل 2022.. صور

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