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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نوستالجيا| القردة والتمساحة وآخرهم القرش .. حكاية أشهر ألقاب للسيارات في مصر

نوستالجيا| القردة
نوستالجيا| القردة والتمساحة واخرهم القرش

تتوالى الالقاب الخاصة بالسيارات داخل الشارع المصري، فالبعض منها يميل إلى خفة الظل، والبعض الاخر يعبر عن دلالات خاصة بالهيكل الخارجي، ولكن استطاعت تلك الاصدارات والتي سوف نتحدث عنها في هذا الموضوع، أن تخطف عقول محبيها بمجرد سماع اسمها، او رؤيتها تسير في الطرقات.

 

 القردة والتمساحة واخرهم القرش 

 

حيث تتخذ هذه السيارات جانب كبير من الشهرة نسبة إلى تاريخها الطويل، وقدراتها الفنية مثل اصدارات شركة مرسيدس الالمانية المتنوعة ومنها النسخة s280 والتي لقبت بالتمساحة، نسبة إلى هيكلها الخارجي الطويل وتصميمها المميز الذي يشبه التمساح، بالاضافة إلى الجملة الشهيرة للفنانة الراحلة ثناء جميل من داخل مسلسل الراية البيضاء، حينما كانت تقول جملتها الشهيرة "ولا يا حمو التمساحة يلا".

ومازلنا مع اصدارات الصانع الالماني ولكن ننتقل إلى شركة بي ام دابليو العريقة، لنتحدث عن نسخة الفئة الثالثة والتي اشتهرت باسم الذبابة، حيث كانت بداية انطلاقها في عام 1990 وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مصابيحها الامامية، و صوت انطلاقتها والتي اقرب إلى شكل وصوت الذبابة ايضا.

ولا شك ان شركة ميتشوبيشي لها دورًا كبيرًا في هذا المضوع عبر باقة من الموديلات صاحبة الالقاب المتعددة مثل لانسر عيون صفية، ولانسر "بطة"، و بوما الشهيرة، وايضا السيارة لانسر شارك، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى تصميمها الخارجي والذي يشبه سمكة القرش إلى حد كبير، من خلال الماصبيح الامامية الحادة والمقدمة المدببة.

وتميزت هذه النسخة بمحرك 1600 سي سي مكون من 4 اسطوانات، قادر على انتاج قوة 117 حصانا، مع هيكل خارجي بنسبة طول بلغت 4570 مم، وبعرض يقدر بـ 1760 مم، و 1490 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2635 مم، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء.

 

وختامًا مع النسخة الشهيرة والاقرب إلى قلوب المصريين لفترات كبيرة وهي فيات 1100، صاحبة الحجم الصغير من ناحية التصميم الخارجي مما جعلها تكتسب لقب الـ"قردة"وسط اسواق السيارات والشوارع المصرية، حيث استمد قوتها من محرك 1100 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي وبسرعة قصوى تصل إلى 116 كيلومتر في الساعة.

سيارات الشارع المصري السيارات مرسيدس شركة مرسيدس الألمانية الصانع الألماني بي ام دابليو

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