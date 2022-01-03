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رئيس التحرير
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رياضة

وائل رياض: المنتخب لا يحتاج طارق حامد.. ونثق في وصول المنتخب لكأس العالم

قفشة وطارق حامد
قفشة وطارق حامد

أكد وائل رياض نجم الأهلي السابق، أنه لا يملك تفسيرًا فنيًا لغياب طارق حامد، لاعب خط وسط الزمالك ومحمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الأهلي، عن قائمة المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية.

وقال وائل رياض، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة ETC:«كأس العرب كانت تجربة مميزة للبرتغالي كيروش، مدرب المنتخب، وكشفت للمدرب أنه لا يحتاج لطارق حامد في وسط الملعب».

وواصل نجم الأهلي السابق: «مينفعش جماهير الأهلي والزمالك تتحكم في اختيارات كيروش، ومن الطبيعي أن يقول كيروش أنه لن يذهب للكاميرون للتتويج بالبطولة».

وتابع المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي: «متفاءل بعمل كيروش، والجهاز يشاهد تدريبات الفريق في بعض الأحيان 18 مرة، وأتوقع تألق صلاح ومصطفى محمد وأحمد فتوح ورمضان صبحي وعمر مرموش».

واختم: «واثق من وصول المنتخب لكاس العالم، لكني لا أحب نغمة هنلاعب مين في المباراة الفاصلة من التصفيات، جوزيه كان له مقولة ثابته حفظناها معه وهي اللي خايف يروح».

وائل رياض الأهلى طارق حامد ومحمد مجدي أفشة بطولة الأمم الإفريقية

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