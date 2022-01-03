مكافآت ورواتب مغرية.. السعودية تفتح باب التسجيل لتدريب السيدات على قيادة قطار الحرمين

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب"، اليوم الإثنين، عن فتح باب التسجيل للسعوديات للتدريب في برنامج "قائدات قطار الحرمين السريع".

ووفقا لشبكة "العربية"، يستمر التدريب لمدة عام، وينتهي بالعمل في شركة رينفي – السعودية، إحدى الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع.

وبدوره، قال مدير عام «سرب» المهندس عبدالعزيز الصقير، إن البرنامج التدريبي يبدأ فعلياً في 15 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن مدة البرنامج عام كامل في محافظة جدة، متضمنة التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع.

وتابع الصقير أن البرنامج سيسهم في تخريج قائدات سعوديات لقطار الحرمين إلى جانب خريجي البرامج السابقة التي خصصت للشباب؛ مضيفا أنه عبر البرنامج المطروح حالياً من خلال المعهد سيلبي الحاجة للمزيد من السعوديات المؤهلات في هذا التخصص النوعي بالتزامن مع ارتفاع الطلب والإقبال الكبير على رحلات قطار الحرمين.

وأوضح مدير عام "سرب"، أن المتدربة ستتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4 آلاف ريال خلال فترة التدريب، كما تسجل المتدربة كمشتركة في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول بصفتها موظفة تحت التدريب.

وأشار إلى أن المتدربة ستتقاضى بعد التخرج راتباً شهرياً يصل إلى 8 آلاف ريال عبر العمل مع شركة رينفي – السعودية، مؤكداً أن بنات الوطن يشكلن مكوناً مهماً في نسيج الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين، إذْ ستسهم فعلياً في النهوض بصناعة الخطوط الحديدية وتحقيق الاستدامة فيها، كما سيسهمن بتميزهن في رفع الكفاءة وجودة الخدمات، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

والتسجيل للبرنامج متاح ابتداءً من اليوم ويستمر حتى الـ 13 من يناير الجاري.

