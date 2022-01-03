استشاري تغذية ينصح بفقدان الوزن لتقوية جهاز المناعة .. فيديو

قال الدكتور خالد الغزالى استشارى تغذية، إن منظومة الدكتور دعاء سهيل تساعد مريض السمنة على فقدان الوزن من 8 لـ 12 كيلو فى الشهر، ولكن لابد من وجود الإرادة والعزيمة.

وأضاف خالد الغزالي ، خلال استضافته ببرنامج سفرة و طبلية والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه لابد من فقدان الوزن لتقوية جهاز المناعة الخاصة بكل فى ظل جائحة كورونا.

وتابع استشارى تغذية، أن الجهاز المناعى يتأثر بالسمنة، ومريض السمنة لابد من الاهتمام بمظهره الخارجى وفقدان وزنه، لافتاً إلى أن السكر يستفز هرمون الأنسولين مما يعمل على ارتفاع نسبة السكر فى الدم وفرز انسولين بكميات كبيرة

وأكد خالد الغزالى، أن الرمان من الوجبات الصحية المفيدة للغاية صحيا، لافتا إلى ضرورة البعد عن المشروبات الغازية واستبدالها بالمياه والعصائر الطبيعية والبعد عن تناول المقليات والبطاطس المحمرة لأضرارها فى زيادة الوزن .

واستكمل خالد الغزالى، أن هناك اعتقاد خاطئ يتعلق بضرورة تناول كميات كبيرة من الطعام فى فصل الشتاء والنوم بعد ذلك مباشرة كنوع من التغلب على الشعور بالبرودة، لكن في هذا الفصل من المفترض أن يحدث العكس وحرق كميات كبيرة من الدهون .