زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق تايوان.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق تايوان.

ووفقا للتقرير، ضرب زلزال قوي قبالة سواحل شرق تايوان مساء الاثنين، وفق ما أعلن المكتب المركزي للأرصاد الجوية، فيما شعر سكان العاصمة تايبيه بالهزّة لكن من دون أن ترد أي تقارير بعد عن وقوع أضرار.

وأفاد مكتب الأرصاد أن قوة الزلزال بلغت ست درجات وضرب على عمق منخفض بلغ 19 كيلومتر. وذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن قوة الزلزال بلغت 6,2 درجات.

وحدد مركزه في البحر على بعد 56 كيلومترا شرق مدينة هوالين الساحلية. وذكر مكتب الأرصاد أن أي تقارير لم ترد عن وقوع أضرار.

وأفاد مراسل فرانس برس في تايبيه أن المباني اهتّزت بشدة عندما ضرب الزلزال عند الساعة 17:46 (09,46 ت غ). ولفت إلى أن "الهزّة تواصلت 20 ثانية فيما تحرّكت الأرض من جهة لأخرى".