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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مخزون يكفي 15 يومًا.. تموين سوهاج يرفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس

صدى البلد

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه يوجد مخزون سلعي بالمديرية يكفي حتى 15 يومًا من الآن.

وأكد "إبراهيم" أن مديرية التموين بالإقليم قد رفعت درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية هذه الفترة، حيث وفرت كافة السلع التموينية التي يستخدمها المواطنين بشكل لا غنى عنه، بما يكفي 15 يومًا مُقبلين.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إلى أن ذلك بالإضافة إلى الوارد اليومي من مخازن الشركة المصرية، مُضيفًا بوجود رصيد كافي من القمح يكفي حتى 48 يومًا.

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وكان قد صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، خلال اليومين الماضيين.

وبمركز جهينة غربي محافظة سوهاج، تم ضبط 875 شيكارة كيماوي يوريا، حيازة المتهم (محروس. م - 37 سنة - ويقيم دائرة المركز)، حيث جمعهم من أجل البيع بالسوق السوداء وتحقيق مكاسب مالية بالخروج عن القانون.

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وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين، من ضبط صاحب مخزن بدائرة المركز وبحوزته 875 شيكارة كيماوي يوريا.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهم، كما تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 8749 جنح مركز جهينة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج تموين الطقس الأحوال مخزون

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