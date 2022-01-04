بالخطوات.. طريقة عمل عرق رومي روستو بـ الصوص البني |فيديو

قدمت الشيف “ توتا مراد” خلال برنامج "سفرة و طبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم "الثلاثاء"، طريقة عمل "عرق رومي روستو بـ الصوص البني".

مقادير عمل "عرق رومي روستو":

عرق رومي

ربع كوب زبدة مذابة

ربع كوب صويا صوص غامق

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة مسطردة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملح

فلفل أسود

فصوص ثوم سليم

عود روز ماري

زيت

زبدة (للتحمير)

كيس حراري

مقادير الصوص البني:

ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب لبن

نصف كوب كريمة

ربع كوب صويا صوص

فلفل أسود

ملح

وللمزيد من التفاصيل حول طريقة عمل " عرق رومي روستو بـ الصوص البني" .. شاهدي الفيديو التالي: