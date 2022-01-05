دعم سكان مشروعات الإسكان البديل.. تدشين مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة حدائق أكتوبر بخطورة مشكلة المخدرات .. التضامن تطلق قافلة مساعدات غذائية وطبية لخدمة أهالى سن العجوز

تنفيّذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم سكان مشروعات الإسكان البديل:

القباج تفتتح الوحدة الاجتماعية ومقر صندوق مكافحة الإدمان بمنطقة « سن العجوز».

وزيرة التضامن تطلق قافلة مساعدات غذائية وطبية وخدمات الوزارة لأهالى المنطقة.

القباج :

- مهمتنا التواصل مع المجتمع والتعرف علي المشكلات والعمل علي حلها.

- تنفيذ زيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار الإدمان ومعرفة طرق الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التعامل مع الحالات المرضية‪ ‬وعلاج المرضى مجانا وفى سرية تامة.

- إعداد مسابقات فنية وثقافية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للشباب لإبراز أضرار المخدرات.



تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لحماية ودعم سكان مشروعات الإسكان البديل للمناطق الخطرة غير الآمنة،افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الوحدة الاجتماعية ومقر صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطى بمنطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر.

كما أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي قافلة مساعدات غذائية وطبية وخدمات الوزارة لأهالى المنطقة ،والتى تم تنسيقها مع الهلال الأحمر المصري وبنك الطعام ومؤسسة صناع الحياة،حيث تستمر القافلة لمدة خمسة أيام بداية من اليوم وتستهدف ما يقرب من ألف أسرة.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن مهمة الوزارة التواصل مع المجتمع والتعرف علي المشكلات ومواجهتها والعمل علي حلها في ظل التعاون مع المحافظين ، مشيرة إلي أن وجود وحدة اجتماعية في أي منطقة جديدة مهم للغاية.

وأضافت القباج أن أنشطة القافلة تتضمن تخصيص فريق عمل من وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الخدمات الخاصة ببرامج وأنشطة الوزارة " تكافل وكرامة وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبرامج التوعية بقضايا الزيادة السكانية والزواج المبكر والطفولة المبكرة وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادى، ودعم مشروعات الاسر المنتجة"، بالإضافة إلى تنفيذ قافلة طبية بالتعاون مع الهلال الأحمر تتضمن الكشف الطبى وصرف العلاج من خلال 4 عيادات طبية لتخصصات «باطنة - أطفال - عظام – جلدية» فضلًا عن توزيع عدد 1000 بطانية،و500 شنطة أدوات مطهرات ووقاية شخصية و300 لعبه أطفال.

أوضحت القباج أنه فى ضوء التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى،تم التنسيق مع بنك الطعام المصرى على توزيع قافلة مواد غذائية تتضمن 1000 كرتونة مواد غذائية،و2 طن لحوم، كما تم التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على تنفيذ برامج وأنشطة للتوعية للأسروالأطفال والسيدات عن مخاطر الادمان والتعاطى بالإضافه إلى استقطاب المدمنين للعيادة المخصصة للصندوق داخل المشروع تمهيدًا لتحويلهم للمصحات العلاجية، كما تم التنسيق مع مؤسسة صناع الحياة على تنفيذ أنشطة ترفهية وتوعية للأطفال، بالإضافة إلى توفير متطوعين لتنفيذ توزيع قافلة المواد الغذائية.

ودشنت " القباج " مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة حدائق أكتوبر بخطورة مشكلة المخدرات في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، حيث تستهدف المبادرة توعية الشباب من أبناء المنطقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض وكذلك الرد على استفسارات الشباب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وتوفير أدوات التعقيم للمتطوعين لدى الصندوق القائمين على تنفيذ البرامج التوعوية‪ .‬

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كما تتضمن المبادرة أيضا تنفيذ ورش عمل حكي للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية وإعداد مسابقات فنية وثقافية للشباب بالمراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات‪ .‬

وصرحت "القباج " بأن المبادرة تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي ،لافتا الى أن هذه المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي، وسبق واستهدفت المبادرة في المراحل السابقة العديد من المناطق المطورة مثل مناطق "حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة وبشاير الخير وحى الضواحي بمحافظة بورسعيد" وكذلك المناطق الجارى تطويرها ، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب المدارس بهذه المناطق أثناء فتره الدراسة بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات‪.‬



وأضاف " القباج " انه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب حدائق أكتوبر ،بجانب إطلاق دوري رياضي بين الشباب بشكل سنوي تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات" ، كما سيتم تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف الاسر بمنطقة حدائق أكتوبر لتوعيتهم بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية ، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ‪.