المؤشرات خضراء.. البورصة تربح 4.9 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 771.761 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 11982 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 14303 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4733 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 3362 نقطة.