مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة.. اليوم

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، عقد جلساته العامة، اليوم الأربعاء، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

يذكر أن رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، بعد الموافقة على 4 مواد من مشروع قانون التخطيط العام للدولة بالإضافة إلى مواد الإصدار.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.