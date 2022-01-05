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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

صهيب متغيب عن المنزل منذ يومين.. وأسرته تطلب مساعدة أهل الخير

صدى البلد

استغاث المواطن محمد محمد الوطني طه ، المقيم في  شارع مبارك شارع مخزن الأنابيب من عز الدين عمر محطة العريش شارع الهرم محافظه الجيزه ، في رسالة إلى خدمة القراء “ بين الناس ” التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب “  صهيب ”.

 

وقال في رسالته : " تغيب نجلى صهيب محمد محمد الوطني طه ، البالغ من العمر 15 عاماً ، منذ يومين من منزله فى 23 شارع مبارك شارع مخزن الأنابيب من عز الدين عمر محطه العريش شارع الهرم محافظهة الجيزه ، وذلك منذ يوم يومين الموافق 3 / 1 / 2022 ولم يعد حتى الآن".

 

وأضافت: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم أو أخوكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكو، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدته المريضة التى كاد قلبها ينفطر على غيابه”.

 

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01151614334
01117790860
01148482206 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الجيزة شارع الهرم اهل الخير متغيب شارع مخزن الانانيب عز الدين عمر محطة العريش

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