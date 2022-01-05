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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من غير خطوات كتير.. وصفة طبيعية لتفتيح ونضارة البشرة

بشرة
بشرة

قالت دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن الاهتمام بالبشرة يعتمد على عدة خطوات قد تكون مرهقة لكثير من السيدات، خاصة مع استخدام كريمات نهارية وأخرى ليلية، وبعض المرطبات التي تقاوم الشيخوخة والهالات السوداء والتجاعيد.

وأوضحت دينا أبو السعود، خلال استضافتها ببرنامج “حياتك صحتك” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن كريم بينكى لخص جميع هذه الخطوات فى خطوة واحدة عن طريق الترطيب، والتفتيح، ومحاربة التجاعيد والهالات السوداء.  

وأشارت إلى أن البشرة فى عمر مبكر تحتوي على الكولاجين والفيتامينات، وبمرور العمر تظهر علامات التقدم فى السن والشيخوخة، ويحدث نقص في المعادن والفيتامينات والكولاجين.

وأضافت دينا أبو السعود أن البشرة تصبح أكثر جفافا خاصة في فصل الشتاء، نتيجة قلة كمية المياه داخل الجسم، موضحة أن كريم بينكي يساعد على تنشيط البشرة وتعويض ما تفقده البشرة، خاصة في فصل الشتاء.

 

 

دينا أبو السعود فصل الشتاء الهالات السوداء التجاعيد خبيرة تجميل فيتامين الكولاجين

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