لـ خلل فني .. هبوط طائرة ركاب إيرانية اضطراريًا وسط شارع بأصفهان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بهبوط طائرة ركاب مدنية اضطراريا في أحد شوارع محافظة أصفهان وسط البلاد نتيجة خلل فني.

وقال زاده للوكالة الرسمية الحكومية إن ”طائرة ركاب تابعة لشركة كاسبين للطيران المدني، كانت قادمة من مطار مدينة مشهد شمال شرق البلاد باتجاه مطار أصفهان، هبطت خارج المطار بسبب خلل فني“.

وأضاف زاده أن ”الطائرة من طراز بوينج 737 وكان على متنها 119 راكباً، وأن أحد الركاب أصيب بجروح أثناء الخروج من الطائرة بعد الهبوط الاضطراري“.

وأوضح أن ”فريق التحقيق في الحادث التابع لهيئة الطيران المدني وصل مطار أصفهان للتحقيق في كيفية حدوث الخلل الفني في الطائرة“.

ويقع مطار الشهيد بهشتي في شرق محافظة أصفهان الإيرانية، ويحتوي على مدرجين مع 10 نقاط استقبال لأنواع مختلفة من طائرات الركاب ومحطة للرحلات الداخلية والدولية.

وشهدت إيران العديد من الحوادث المشابهة خلال السنوات الماضية.