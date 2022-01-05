رئيس محكمة سابق: السائق المتسبب في حادث الأوتوستراد سيواجه عقوبة القتل الخطأ..فيديو

قال المستشار هيثم عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، إن السائق المتسبب في حادث الأوتوستراد سيواجه عقوبة القتل الخطأ وفي حالة وفاة شخص يحكم عليه بالسجن 6لمدة أشهر، واذا توفي 3 أشخاص تصل مدة الحبس إلي 5 سنوات واذا كان سائق تريلا تكون عقوبته مشددة لمخالفته أصول مهنته وتصل عقوبته إلي 10 سنوات سجن .

وأضاف هيثم عباس خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع علي قناه " تن " أن السائق إذا كان متعاطي وتوفي شخص واحد تصل العقوبة إلي 7 سنوات، والظرف يشدد إلي 10 سنوات إذا كان عدد المتوفين أكثر من 3 .



وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، أن المعاينة من النيابة يتعلق بدورها باعتبارها السلطة العليا، مؤكدًا أن التقرير الفني سيتناول سرعة السيارة على الطريق ولكنه لن يتطرق إلى الفنيات الخاصة بالطريق.