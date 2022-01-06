هتوحشينا قوي.. بشرى تودع مها أبو عوف بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة بشري، الفنانة الكبيرة الراحلة مها أبو عوف، ونشرت صورتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت بشري معلقة عبر الصورة، “الله يرحمك يا مها ..ربنا يصبر ابنك و اخواتك و اصحابك و كل حبايبك...هتوحشينا قوى والسلام امانة لعزت الغالى ربنا يرحمكم رحمة واسعة و يسكنكم فسيح جناته”.

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وكان الدكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية، كشف لـ “صدى البلد” عن سبب وفاة الفنانة مها أبو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.

وقال أشرف زكي: "مها أبو عوف كانت تعاني من مرض سرطان الرئة، وتدهورت حالتها منذ أيام ونقلت على أثرها إلى المستشفى".

وأضاف أشرف زكي: "ومكثت مها أبو عوف في العناية المركزة؛ حيث تم تشخيص حالتها بأنها التهاب رئوى حاد، وهو من أعراض سرطان الرئة".

واختتم أشرف زكي: "تدهورت صحتها في الساعات الأخيرة حتى فارقت الحياة".