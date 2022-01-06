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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفريغ 3 آلاف طن رخام وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد

تداول 29 سفينة بموانئ
تداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم وتفريخ 3 الالاف طن رخام

استقبل ميناء غرب بورسعيد اليوم السفينة    AQASIA وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 95 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3 آلاف طن رخام بالميناء . 
 

وتعتبر هذه السفينة الثانية التى تدخل ميناء غرب بورسعيد هذا الاسبوع بعد السفينة HALA STAR التى قامت بتفريغ 4 آلاف طن رخام.


وسجلت موانئ  بورسعيد دخول وخروج 29 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن    حاويات وخروج 5 سفن   ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن   .

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 بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين  ومتواجد على الأرصفة سفينتين  و من المنتظر دخول سفينتين  كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين  ومن المنتظر دخول سفينتين .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ   على الأرصفة .

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