تفريغ 3 آلاف طن رخام وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد اليوم السفينة AQASIA وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 95 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3 آلاف طن رخام بالميناء .



وتعتبر هذه السفينة الثانية التى تدخل ميناء غرب بورسعيد هذا الاسبوع بعد السفينة HALA STAR التى قامت بتفريغ 4 آلاف طن رخام.



وسجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 29 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين و من المنتظر دخول سفينتين كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .