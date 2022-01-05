محافظ بورسعيد يتابع موقف الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي الحالي

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعا لمتابعة موقف وملامح الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي 2021/2022، ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، والأجهزة المعنية.

واستمع محافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلى عن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، والأسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية، واستعرض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات الجاري تنفيذها ببورسعيد في جميع القطاعات.

وأكد اللواء محافظ بورسعيد ، على أهمية أن تشمل الخطة الاستثمارية المشروعات المختلفة التي تدعم خطة التنمية الحالية بمحافظة بورسعيد وتعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن على كافة الأصعدة