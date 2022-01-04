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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شرق بورسعيد يشن حملة مكبرة على سناتر الدروس الخصوصية

صدى البلد

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق حملة مكبرة علي سناتر الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع عدد 3 سناتر دروس خصوصية بمناطق متفرقة بنطاق حي الشرق ، وتم التحفظ علي أجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير الخاصة بتلك السناتر واتخاذ الإجراءات القانونية

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار حملات رصد وغلق سناتر الدروس الخصوصية. 

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ووجه محافظ بورسعيد أولياء الأمور والطلاب بضرورة دعم جهود الأجهزة التنفيذية و عدم الاعتماد على الدروس الخصوصية،  بل الاعتماد على الذات والتحصيل الدراسي من خلال المدرسة والوسائل التعليمية الإلكترونية الحديثة ،  والتي تساهم فى تزويد الطلاب بالمهارات المختلفة.

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بورسعيد سناتر الدروس الخصوصية محافظ بورسعيد حملة مكبرة الوسائل التعليمية التصوير أولياء الأمور اللواء عادل الغضبان الكمبيوتر دروس خصوصية الاجهزة التنفيذية

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