الأردن.. طريقة عمل المنسف باللحم الضاني

المنسف هو الطبق الرئيسي في الأردن، ويتم تقديم هذا الطبق المحشو بالأرز واللحوم تقليديًا في الموائد الكبيرة، حيث يوضع المنسف عادة في منتصف المائدة ويستخدم معه خبز البيت.

المنسف الأردني

يحتاج المنسف الأردني بعض المكونات مثل الأرز واللحم أو الدجاج، مع قليل من التوابل، ويمكن تحضير المنسف الأردني بالمنزل في حوالي نصف ساعة.

مقادير المنسف الأردني

لحم الضأن الخالي من الدهن (يمكن استبداله بلحم البقر)

1/2 كوب زبدة

ملح

فلفل

1 بصلة متوسطة مفرومة فرما ناعما.

2 كوب زبادي يوناني عادي

1 بياض بيضة

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة

1 1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر

1/4 ملعقة صغيرة حب الهال

1/2 كوب لوز مقشر كامل

1/2 كوب صنوبر

4-6 أرغفة خبز بيتا

3 أكواب أرز غير مطبوخ

البقدونس أو الثوم المعمر للتزيين

طريقة عمل المنسف الأردني

1- اشطف مكعبات اللحم وضعيها في وعاء بغطاء.

2- غطي اللحم بالماء وضعيه في الثلاجة لمدة 4-8 ساعات.

3- عندما تكون جاهزًا للطهي ، سخني مقلاة على حرارة متوسطة إلى عالية، تذوب 1/4 زبدة في مقلاة.

4- صفي مكعبات اللحم واتركيها جافة باستخدام منشفة ورقية.

5- يُضاف اللحم إلى الزبدة المذابة ويُطهى حتى يصبح لونه بنياً من جميع الجوانب.

6- يتبل اللحم بالملح والفلفل حسب الرغبة.

7- أضف كمية كافية من الماء لتغطية اللحم فقط. خففي الحرارة واطبخي لمدة ساعة.

8- يضاف البصل ويترك على نار هادئة بدون تغطية لمدة 30 دقيقة.

9- أثناء غلي اللحم والبصل ، ضعي الزبادي في قدر كبير على نار متوسطة، اخفقي الزبادي حتى يصبح قوامه سائلًا، اخفقي بياض البيض مع 1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

10- يُغلى مزيج الزبادي قلب باستمرار في اتجاه واحد بملعقة خشبية. بمجرد الغليان، خففي الحرارة واتركي خليط الزبادي ينضج مكشوفًا لمدة 10 دقائق.

11- أضيفي مزيج الزبادي إلى اللحم. تتبل حسب الذوق.

12- استمر في الغلي على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة مع ضبط التوابل كما تذهب.

13- في مقلاة صغيرة تذوب 2 ملعقة كبيرة. من الزبدة، ويضاف اللوز ويطهى لمدة 5 دقائق، قلبي الصنوبر واستمري في الطهي لمدة 3 دقائق إضافية، بمجرد الانتهاء، ترفع عن النار وتترك جانباً.

14- افردي خبز البيتا وضعيه على صينية تقديم كبيرة، وادهني الخبز بملعقتين كبيرتين. من الزبدة.

15- رتبي الأرز فوق الخبز واتركي بئر في المنتصف لوضع اللحم.

16- يُسكب اللحم في البئر ثم يُضاف مزيج الزبدة والجوز فوق اللحم.

17- يُزين بالبقدونس أو الثوم.