أكلات الخليج.. طريقة عمل المنسف

يعد المنسف من أهم أكلات في الخليج التى تمتلك مذاقا شهيا ومميزا وتناسب فصل الشتاء حيث تمنح الجسم قدر كبير من الدفء.

ونقدم لكم طريقة عمل المنسف بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير المنسف:



لحم ضأن لتر

ماء سمـنة

2 بصل مفروم

مكعب مرقة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كمون مطحون

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

ملعقة صغيرة قرنفل

3 ملاعق طعام بقدونس طازج مفروم

2 كوب زبادي

كوب دقيق ذرة

أرز



طريقة عمل المنسف:

* ضعي قطع اللحمة في قدر ماء كبير حتي يغلى المزيج ثم سخني السمن ويُضاف البصل ويُشوح حتّى يذبل ووقتها يُضاف إلى قطع اللحم في القدر

* أضيفي المرقة مع باقي التوابل والقرفة ويُغطى المزيج ويُترك حتّى ينضج اللحم مع البقاء متماسكاً

* امزجي الزبادي مع دقيق الذرة في قدر يُغلى المزيج مع التقليب دقيقتين ثم تُسكب صلصة اللبن الزبادي على مهل في قدر اللحم، ويُترك المزيج على نار هادئة من دون تغطيته لمدّة 5 دقائق تُعدّل التوابل حسب المذاق

* اسكبي مزيج اللحم في وعاء كبير ويُزيّن بالصنوبر واللوز المحمّص والبقدونس ويُقدّم المنسف مع الأرز.