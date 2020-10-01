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طريقة عمل المنسف الأردني الأصلي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
طريقة عمل المنسف
طريقة عمل المنسف الأردني الأصلي
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أسماء عبد الحفيظ

المنسف الأردني هو طبق تقليدي في الأردن، وهو أحد الأطباق الرئيسية المفضلة في الدعوات والأعياد.

هي من أشهر الوجبات في الأردن ومنها منطقة بلاد الشام وهي لبنان وسوريا والأردن وفلسطين. يعتبر الأردنيون والفلسطينيون من أشهر الناس في صنعه ، لأنه طبق وطني في الأردن ، وطبق شعبي في فلسطين ، ولهذا يطبخونه في الأعراس والمناسبات السعيدة والمناسبات المختلفة. يتميز المنسف عن باقي أنواع الأكل العربي باستخدام حليب الجميز المصنوع من الحليب بعد تحويله إلى لبن. صحن المنسف مصنوع من لحم الضأن "لحم الضأن" مع لبن الجميد والأرز ويوفكا. وفقا لما نشره موقع هيلثي.

طريقة عمل المنسف الأردني بوصفة اللبن

مكونات

2 كيلو لحم غنم مسلوق "لحم غنم".
1 كيلو لبن أو لبن الجميد
4 أكواب بسمتي
200 جرام مكسرات مقلية.
قليلا من البقدونس الطري المفروم.
بصلة واحدة.
القليل من البهارات "3 Laurus nobilis ، ½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ، 5 حبات هيل ، ½ ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة"
5 يوفكا
2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم
منسف أردني بحليب الجميز مع وصفة أرز ويوفكا

طريقة عمل المنسف الأردني:

اسلقي اللحم في الماء مع البصل والبهارات حتى ينضج تماما.
يذوب اللبن الرائب بملعقة نشاء + 3 أكواب من مرق اللحم ، ويستمر التحريك بانتظام حتى يغلي.
اغسل الأرز بالماء الجاري ، واتركه لمدة 15 دقيقة ، ثم صفي الأرز. ضعي في قدر قليلًا من السمن أو الزيت ، ثم أضيفي الأرز مع التحريك لمدة 3 دقائق حتى نحمصه.
أضيفي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم ، ثم أضيفي مرق اللحم ، أو الماء مع الملح حسب الذوق حتى ينضج.
  4. نضع خبز يوفكا في صينية ثم نضيف بعض مرق اللحم ثم الأرز ثم اللحم بعد ذلك الحليب المطبوخ أو لبن الجميد والمكسرات والبقدونس.

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