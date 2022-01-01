العراق .. طريقة عمل الأرز بالبهارات

يعد الأرز العراقي من الأطباق الرئيسية على وجبة الغداء، ويتكون من الأرز والأعشاب والتوابل المحشوة داخل جلد دجاج، ويصبح يصبح الأرز غنياً ورائعاً ويقدم مكدساً باللحم في الأعلى.

الأرز العراقي بالبهارات

الأرز العراقي بالتوابل طبق تقليدي، يتكون من قاعدة من البصل المطبوخ طريًا مع الكثير من الزيت، ثم أضفت الأرز، البهارات، هريس الطماطم والمرق.

مقادير الأرز العراقي

5-6 حبات هيل (أو حوالي نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون)

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون

2 ملعقة صغيرة كمون مطحون

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

2 ملعقة صغيرة كركم مطحون (اختياري)

1½ ملعقة صغيرة بهارات

1½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

½ ملعقة صغيرة جوزة الطيب المبشورة

1 بصلة متوسطة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 فصوص ثوم

200 جرام أرز بسمتي

1 ملعقة كبيرة هريس طماطم

1½ ملعقة صغيرة خلطة بهارات

½ ملعقة صغيرة نعناع مجفف

350 مل مرقة خضروات ساخنة

طريقة عمل الأرز العراقي بالبهارات

1- قشر حبات الهال للحصول على البذور بداخلها، وضعها في مطحنة أو خلاط صغير أو هاون ومدقة، اطحن إلى مسحوق، ثم أضف البهارات المتبقية واخلط كل شيء جيدًا، تخزينها في وعاء محكم الغلق.

2- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

3- يقشر البصل ويقطع إلى قطع صغيرة. سخني زيت الزيتون في مقلاة للفرن على نار متوسطة، ثم اقلي البصل مع التحريك من حين لآخر لمدة 6-8 دقائق حتى يصبح ذهبي اللون.

4- قشر فصوص الثوم واسحقها في المقلاة. يضاف الأرز ويقلب. اقلي كل شيء معًا مع التحريك لمدة 2-3 دقائق حتى يغطى الأرز جيدًا بالزيت ويبدأ في أن يصبح نصف شفاف.

5- نضيف الطماطم المهروسة ، بهارات البهارات والنعناع ، ونخلط جيداً حتى تمتزج. طهي لمدة دقيقة أخرى أو نحو ذلك.

6- نضيف مرق الخضار ونخلط جيدا.

7- غطي القدر بإحكام وانقليه إلى الفرن، وتُخبز في درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت) لمدة 45 دقيقة تقريبًا حتى يتم امتصاص كل السائل وينضج الأرز.

8- نخرجه من الفرن ونقلب الأرز بملعقة. اكشطي أي أجزاء مقرمشة من الحواف واخلطيها.