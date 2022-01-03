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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات المغرب.. طريقة عمل طاجن الدجاج بالبهارات

طريقة عمل طاجن دجاج
طريقة عمل طاجن دجاج

طاجن الدجاج هو طبق مغربي تقليدي من قطع الدجاج المطهو ​​مع البهارات والثوم والبصل والزيتون والليمون المعصفر. 

طاجن الدجاج بالبهارات المغربي 

يمكنك استخدام دجاجة مقطعة بالكامل لطاجن الدجاج، وأفضل استخدام أفخاذ الدجاج المكسوة بالعظم والجلد فقط، وأنها توفر كمية جيدة من اللحوم وتبقى طرية حتى لو تم طهيها بشكل مفرط، وتضيف العظام والجلد عمق النكهة والغنى إلى الصلصة.

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مكونات طاجن الدجاج بالبهارات 

1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة كمون مطحون
1/4 ملعقة صغيرة فلفل حريف
1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
1/2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1 ليمون
5 فصوص ثوم مفروم
8 أفخاذ دجاج مكشوفة من العظام والجلد 
ملح وفلفل أسود مطحون
1 ملعقة طعام زيت زيتون
1 بصلة صفراء كبيرة، مقطعة إلى أنصاف ومقطعة إلى شرائح سميكة بسمك 1/4 بوصة
2 ملاعق كبيرة دقيق لجميع الأغراض
1-3 / 4 أكواب مرق دجاج
2 ملاعق كبيرة عسل
2 حبات كبيرة أو 3 جزر متوسطة الحجم
1/2 كوب زيتون أخضر 
2 ملاعق كبيرة من أوراق الكزبرة الطازجة المفرومة

طريقة تحضير طاجن الدجاج بالبهارات 

1- تُمزج البهارات في وعاء صغير وتترك جانباً. 

2- يُمزج 1 ملعقة صغيرة من قشر الليمون مع 1 فص ثوم مفروم واتركيه جانبا.

3- تبلي جانبي قطع الدجاج بملعقتين صغيرتين ملح و 1/2 ملعقة صغيرة فلفل.

4- سخني الزيت في فرن هولندي كبير ثقيل القاع أو مقلاة على نار متوسطة عالية حتى يبدأ الدخان. 

5- تحمر قطع الدجاج جنبًا إلى جنب في طبقة واحدة حتى تصبح ذهبية اللون، حوالي 5 دقائق ؛ باستخدام الملقط، اقلب قطع الدجاج وحمر الجانب الآخر لحوالي 4 دقائق. 

6- انقلي الدجاج إلى طبق كبير، عندما يبرد بدرجة كافية للتعامل معه، قشري الجلد وتخلصي منه، واسكبيها وتخلصي منها باستثناء ملعقة كبيرة من الدهون من المقلاة.

7- خفض الحرارة إلى المتوسطة، ويُضاف البصل ويُطهى مع التحريك من حين لآخر، حتى يتحول لونه إلى اللون البني من الأطراف مع الاحتفاظ بشكله، من 5 إلى 7 دقائق.

8- يُضاف الثوم المفروم المتبقي ويُطهى مع التحريك حتى تفوح رائحته لمدة 30 ثانية تقريبًا. 

9- نضيف البهارات والطحين ونطهو لمدة 30 ثانية مع التحريك باستمرار حتى تفوح رائحته، وقلب في المرق والعسل وبشر الليمون المتبقي وربع ملعقة صغيرة ملح، وكشط قاع المقلاة بملعقة خشبية لتفكيك أي قطع بنية. 

10- أضيفي الدجاج  مرة أخرى، خففي الحرارة إلى متوسطة منخفضة، غطيها واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

11- يُضاف الجزر، ويُغطّى ويُترك على نار خفيفة حتى ينضج الدجاج بالكامل ويصبح الجزر طريًا ومقرمشًا، لحوالي 10 دقائق أخرى.

12- يُضاف الزيتون، مزيج قشر الليمون والثوم المحفوظ ، والكزبرة، وملعقة كبيرة من عصير الليمون؛ تذوق الصلصة واضبط التوابل بالملح والفلفل والمزيد من عصير الليمون إذا رغبت في ذلك.

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