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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أكلات الخليج.. طريقة عمل أرز محمر بالدجاج والكزبرة

أرز محمر بالدجاج
أرز محمر بالدجاج

تعد أكلة أرز محمر بالدجاج والكزبرة، من أبرز الأكلات التي يعرفها أهل الخليج جيدا وهي تشبه كبسة الدجاج مع اختلاف بعض المكونات وطريقة التحضير.

نقدم لكم طريقة عمل أرز محمر بالدجاج والكزبرة بخطوات الشيف اماني رفعت مقدمة برنامج بالهنا على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير أرز محمر بالدجاج والكزبرة:

4 ملعقة كبيرة زيت

5 فصوص ثوم مفروم 

2 فلفل اخضر حار مفروم 

2 كوب صدور دجاج مخلية  مكعبات صغيرة

2 كوب أرز بسمتى  مسلوق

ملعقة كبيرة سكر ابيض 

ملعقة كبيرة صوص سمك ( فيش صوص ) 

ملعقة كبيرة صويا صوص 

2 ملعقة صغيرة بصل اخضر مفروم 

2 ملعقة كبيرة ريحان مفروم 

5 ملعقة كبيرة كزبرة فريش مفرومة

 
طريقة عمل أرز محمر بالدجاج والكزبرة
* سخنى طاسة مع الزيت و يحمر بها الثوم حتى يصبح ذهبى اللون ثم ضعي الفلفل والدجاج ويقلبوا حتى تنضج الدجاج

* ضيفى الارز على الخليط ثم السكر و صوص السمك و الصويا صوص حتى يتجانس الخليط كله

* ضيفى البصل الاخضر ثم الريحان و الكزبرة و يترك لمدة دقيقة ثم يقدم أرز محمر بالدجاج ساخنا بالهنا

 

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