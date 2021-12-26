عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

يسبب أمراضا عديدة.. أضرار تناول المكرونة والأرز البايت

أرز ومكرونة
أرز ومكرونة

تعتبر وجبة الأرز أو المكرونة من الوجبات المشبعة التي يتم تناولها بجانب الخضار واللحوم، وقد يقوم البعض بحفظ المكرونة أو الأرز في الثلاجة لاستهلاكهم في اليوم التالي فهل هذا الأمر صحي أم لا؟

شاهد الفيديو:

وقال أنوكريتي ماتور، الباحث في التكنولوجيا الحيوية في الجامعة الوطنية الأسترالية، إن تناول الأرز أو المكرونة البايتة يسبب العديد من الأضرار؛ حيث إنها تحتوي على بكتيريا تسمى Bacillus cereus، يمكنها العيش في التربة أو الطعام أو في القناة الهضمية.


وأوضح ماتور، بأن بكتيريا B. cereus تنشط ويزداد تكاثرها في التربة والحيوانات والحشرات والغبار والنباتات، وفقا لما نشر في  مجلة Nature Microbiology.

وحذر الباحث في التكنولوجيا الحيوية، أن الأرز ومنتجات الألبان والتوابل والأطعمة المجففة والخضروات والمكرونة من الأطعمة التي يمكنها أن تكون بيئة خصبة لتكاثر بكتيريا B. cereus .
ولمزيد من التفاصيل حول أضرار تناول المكرونة والأرز البايت شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:
 

موضوعات متعلقة

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

موضوع عائلي وأبو العروسة.. مسلسلات ينتظرها الجمهور في الموسم الشتوي

أنا لا مفتي ولا شيخ.. تعليق أدهم نابلسي بعد اتهامه بتحريم الفن

للمرة الأولى.. كشف تفاصيل الدعوى القضائية ضد رشوان توفيق

ترشيحاتنا

تفاصيل الاستراتيجية الجديدة للتخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء ..4 ملايين طن ناتج المخلفات سنويا.. ونصف مليار جنيه للمعدات اللازمة

الدوري المصري .. الأهلي "السوبر" يستهدف استعادة الصدارة أمام فيوتشر

مانشستر سيتي يطمح في حسم لقب بطل الشتاء أمام ليستر بجولة البوكسينج داي

وزير الرى:نعمل على استرداد الشواطئ المفقودة بفعل النحر لزيادة الدخل السياحي

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بالطقس الدافئ خلال ساعات النهار.. فيديو

بسبب أوميكرون.. إلغاء 6300 رحلة جوية حول العالم خلال عيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بالطقس الدافئ خلال ساعات النهار.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26-12-2021

الحكم في دعوى الخطيب ضد رئيس الزمالك .. اليوم

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

«مش نزلة برد».. احترس من هذين العرضين لـ متحور أوميكرون

أطلقوا النار على الرادار.. الشرطة السعودية تلقي القبض على 3 من مواطنيها

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

"في ألا لا لا"..ساندى تكشف عن برومو أغنيتها الجديدة

يسبب أمراضا عديدة.. أضرار تناول المكرونة والأرز البايت

حصاد عام 2021 .. رموز رحلوا عن عالمنا بعد رحلة عطاء|فيديو جراف

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ