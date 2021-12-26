يسبب أمراضا عديدة.. أضرار تناول المكرونة والأرز البايت

تعتبر وجبة الأرز أو المكرونة من الوجبات المشبعة التي يتم تناولها بجانب الخضار واللحوم، وقد يقوم البعض بحفظ المكرونة أو الأرز في الثلاجة لاستهلاكهم في اليوم التالي فهل هذا الأمر صحي أم لا؟

شاهد الفيديو:

وقال أنوكريتي ماتور، الباحث في التكنولوجيا الحيوية في الجامعة الوطنية الأسترالية، إن تناول الأرز أو المكرونة البايتة يسبب العديد من الأضرار؛ حيث إنها تحتوي على بكتيريا تسمى Bacillus cereus، يمكنها العيش في التربة أو الطعام أو في القناة الهضمية.



وأوضح ماتور، بأن بكتيريا B. cereus تنشط ويزداد تكاثرها في التربة والحيوانات والحشرات والغبار والنباتات، وفقا لما نشر في مجلة Nature Microbiology.

وحذر الباحث في التكنولوجيا الحيوية، أن الأرز ومنتجات الألبان والتوابل والأطعمة المجففة والخضروات والمكرونة من الأطعمة التي يمكنها أن تكون بيئة خصبة لتكاثر بكتيريا B. cereus .

ولمزيد من التفاصيل حول أضرار تناول المكرونة والأرز البايت شاهد الفيديو التالي..