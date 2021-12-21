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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات خليجية.. طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي

طريقة عمل سلطة المكرونة
طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي

تعتبر طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي من المقبلات الباردة المقتبسة من المطبخ الخليجي والتي تم إبتكارها لتصل إلى المطابخ العالمية، ويمكن تناولها كوجبة خفيفة على العشاء، أو على الغداء، ويمكن لمتبعي الحمية الغذائية تناولها بكميات معتدلة .
 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي بالعديد من الإضافات المميزة، كالزبادي، المايونيز، وهي أحد أشهر أكلات خليجية، ولا يستغرق وقت تحضيرها سوى 30 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لعمل طبق واحد.
 

 

طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي

 

طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي


مقادير طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي :
500 غرام مكرونة
¼ كوب شرائح زيتون أسود
ملح، حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
للصلصة :
4 ملعقة كبيرة زبادي
6 ملعقة كبيرة مايونيز
عصير 1 حبة ليمون
ملح، حسب الرغبة
فلفل أسود، حسب الرغبة


طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي :
1- يتم سلق المكرونة في قدر به ماء وملح والقليل من الزيت.
2- يتم تصفيتها جيداً ثم نضعها في وعاء السلطة.
3- نقوم بخلط المايونيز مع الزبادي وعصير الليمون جيداً، نقوم بتتبيل المزيج بالملح والفلفل الأسود.
4- نقوم بإضافة الصلصة إلى المكرونة مع شرائح الزيتون الأسود، ثم نقلب السلطة برفق.
5- ثم نقوم بتقديم سلطة المكرونة بالزبادي باردة.

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