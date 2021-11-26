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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل السجق البلدي مع المكرونة

صدى البلد

نشرت الشيف فاطمة الحاتى ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصلالاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل السجق البلدي مع المكرونة..

   مقادير طريقة عمل السجق البلدي مع المكرونة..

½ كيلو سجق بلدي

 

ملح
 

فلفل أسود

كيس مكرونة أقلام  أو النوع المفضل لديك

برطمان من صلصة الطماطم

شطة

مكعبات طماطم

ملعقة من الثوم المفروم

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

ثمرة بصل مقطعة مكعبات صغيرة

ثمرة فلفل أخضر مقطعة مكعبات صغيرة

ملعقة من الزيت النباتي

ملعقة من الكزبرة الناشفة

طريقة عمل السجق البلدي مع المكرونة..


 

في إناء على النار ضعي ملعقة من الزيت النباتي، ثم اضيفي السجق البلدي إليها، وشوحيه جيدًا حتى يتغير لونه.
 

بعدها اضيفي إليه ملعقة من الثوم المفروم، وأخرى من الكزبرة الناشفة، ونقلبهم جميعًا جيدًا.
 

نضع البصل والطماطم والفلفل الأخضر المقطعين مكعبات مع السجق البلدي، والملح والفلفل الأسود حسب التذوق، ونقلبهم جميعًا، جيدًا، ثمنضيف ملعقة من صلصة الطماطم.
 

نقلب السجق البلدي على النار حتى تذبل الخضروات تمامًا، وبذلك يصبح جاهزًا للتقديم.

ولإعداد المكرونة، احضري كمية المكرونة المناسبة لعدد أفراد الأسرة، واسلقيها بالطريقة العادية في كمية من المياه المغلية على النار، بعدوضع ملعقة صغيرة من الزيت والملح فيها.
 

بعد سلق المكرونة، احضري إناء، وضعي فيه المكرونة، مع ملعقة من الثوم المفروم، وكمية مناسبة من صلصة الطماطم وملح وفلفل أسود،وشطة، وقلبيهم جميعًا جيدًا. 

اضيفي كمية قليلة من الماء إلى إناء المكرونة، واتركيها على نار هادئة لمدة 5 دقائق تقريبًا، مع التقليب، ثم تصبح جاهزة للتقديم مع السجقالبلدي.

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