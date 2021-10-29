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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالفراخ

صدى البلد

قدمت الشيف سارة عبد السلام  عبر صفحتها الرسمية على موقعالتواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالفراخ.


 

طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالفراخ. .


 

مكونات :  -

عدد اثنين من الوراك المخلية

ثلاثة فصوص من الثوم

بهارات حسب الرغبة فلفل أسود زنجبيل ملح جوز الطيب

معدل كيس من المكرونة العادية

لتر من اللبن البارد

معلقة كبيرة من الجبن الكريمى أي آ نوع

كوب من مرقة الدجاج الطبيعية

جبنه رومي مبشورة معدل 250 جرام

طريقة التحضير

يتم وضع طاسة على النار ويتم إضافة الزبد ويتم تشويح الدجاج فيها لمدة 5 دقائق مع التقليب المستمر .


 

الطريقة .:-


 

يتم وضع حلة متوسطة على النار ونضع فيها معلقة كبيرة من السمنة وثلاثة فصوص من الثوم المفروم ويتم التقليب جيدا ويتم وضع معلقةكبيرة من الدقيق ولتر من اللبن ومكعب من مرقه دجاج أو البهارات ومعلقة من الجبنه الكريمى مع إضافة كوب من الشوربة أو كوب من المياهالتي قد تم سلق المكرونة بها  ثم يتم خلطهم جيدا على النار ع التقليب حتى يتم الغليان ثم نرفعه من على النار


 

يتم تقطيع أوراك الفراخ قطع صغيرة حسب الرغبة


 

ثم يتم وضع مقدار من المكرونة المسلوقة وصوص وهذا حسب الرغبة ويتم رش جبنة رومي مبشورة عليها ثم يتم بعد ذلك إضافة الفراخالمقطعة إلى قطع صغيرة.

طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالفراخ الطريقة مكرونة بشاميل بالسي فوود تحضير مكرونة بالدجاج والصوص الأحمر

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