محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا لمتابعة سير العمل بالمديريات

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا، لمتابعة سير العمل بعدد من المديريات و الإدارات بالديوان العام، فى إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الأعمال فى كافة القطاعات.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد وعدد من مديري إدارات الديوان العام ومديري المديريات ببورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد، لعدد من ملفات العمل داخل عدد من الإدارات والمديريات ببورسعيد .

واكد الغضبان أن محافظة بورسعيد حققت معدلات عالية من أعمال التنمية والتطوير فى كافة المجالات، جعلت بورسعيد مدينة نموذجية يشيد بها أبناءها والزائرين من جميع البلدان.

وشدد على أهمية توضيح جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ كبرى المشروعات، وإلقاء الضوء على التطور الحضاري والسياحي والصناعي والخدمي والقضاء على العشوائيات وغيرها حتى يتم توعية المواطنين والعاملين بجميع الجهات بالتنمية، التى جرت ببورسعيد على كافة الأصعدة.

ووجه المحافظ باستمرار تكثيف الجهود والعمل الجماعي لاستكمال مسيرة التنمية ببورسعيد،