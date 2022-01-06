في أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد.. علام رئيسا لبعثة المنتخب.. وتجديد الثقة في العطار

مراجعة العقود والمسابقات وبرامج المنتخبات..

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا اليوم برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد، وقرر المجلس الآتي:



-تجديد الثقة في وليد العطار مديرا تنفيذيا للاتحاد

- تكليف خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد بمراجعة كافة العقود المبرمة بين الاتحاد والهيئات الأخرى وعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الاتحاد.



- تكليف حازم إمام و محمد بركات عضوي مجلس الإدارة بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للفترة المقبلة مع الإدارة الفنية بالاتحاد.



- تكليف عامر حسين عضو المجلس بمراجعة المسابقات التي ينظمها الاتحاد بمختلف مراحلها.



- اعتماد خمسة تبديلات لكل فريق في كل مباراة بجميع المسابقات أسوة بالقسم الأول.



- تكليف جمال علام رئيس الاتحاد برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول المتوجهة إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية يرافقه اللواء / محمد حلمى مشهور عضو المجلس

-إلغاء المادة الخاصة بقيد الناشئين خارج المحافظات محال ميلادهم من اللائحة المنظمة لهذا العمل.