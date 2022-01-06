في أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد.. علام رئيسا لبعثة المنتخب.. وتجديد الثقة في العطار

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا اليوم برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد، وقرر المجلس الآتي:
-تجديد الثقة في وليد العطار مديرا تنفيذيا للاتحاد
- تكليف خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد بمراجعة كافة العقود المبرمة بين الاتحاد والهيئات الأخرى وعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الاتحاد.
- تكليف حازم إمام و محمد بركات عضوي مجلس الإدارة بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للفترة المقبلة مع الإدارة الفنية بالاتحاد.
- تكليف عامر حسين عضو المجلس بمراجعة المسابقات التي ينظمها الاتحاد بمختلف مراحلها.
- اعتماد خمسة تبديلات لكل فريق في كل مباراة بجميع المسابقات أسوة بالقسم الأول.
- تكليف جمال علام رئيس الاتحاد برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول المتوجهة إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية يرافقه اللواء / محمد حلمى مشهور عضو المجلس
-إلغاء المادة الخاصة بقيد الناشئين خارج المحافظات محال ميلادهم من اللائحة المنظمة لهذا العمل.