البنتاجون: التدريبات النووية الروسية غير مسئولة

قال المتحدث بإسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر، اليوم الخميس، إن قيام روسيا بإجراء مناورات نووية في الوضع العالمي الحالي أمر غير مسؤول.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالبنتاجون "لقد تحدثت بالفعل عن هذا لقد رأيت تقارير عن هذا في الصحافة وسأقول مرة أخرى إن هذا أمر غير مسؤول ومتهور وتهديد بالسلاح وهو أمر خطير في ضوء الوضع الأمني ​​الدولي الحالي"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن الأسلحة النووية التكتيكية لموسكو ومينسك هي وسيلة للردع.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن تدريبات التشكيلات الصاروخية والطيران والبحرية على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية ستجرى ردا على تهديدات "مسؤولين غربيين فرديين" ضد موسكو.