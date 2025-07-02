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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم بطعم ابن القنصل.. مجدي الهواري يُهنئ السقا وفهمي بنجاح «أحمد وأحمد»|شاهد

المخرج مجدي الهواري و الفنان أحمد السقا
المخرج مجدي الهواري و الفنان أحمد السقا
أوركيد سامي

شارك المخرج مجدي الهواري صورًا له برفقة الفنان أحمد السقا والمخرج أحمد نادر جلال، خلال العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد".

وكتب مجدي الهواري عبر صفحته على "فيسبوك": "مبروك أخويا وصاحبي وعِشرة عمري
الراجل الجدع
كنت واحشنا يا سقا
فيلم بطعم ابن القنصل
مبروك #أحمد_فهمي
مبروك #كميز و #عبد_الوهاب عفاريت الكوميديا في التأليف
مبروك للمخرج المتجدد الفريش #أحمد_نادر_جلال".

حرص على حضور العرض الخاص كل من: أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، هلا السعيد، يوسف رأفت، تامر فرج وزوجته، إلى جانب عدد كبير من النجوم.

ويشارك في بطولة فيلم "أحمد وأحمد" عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون. الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وظهر في البرومو الدعائي لأغنية الفيلم الفنان أحمد السقا، وجيهان الشماشرجي، وجاءت كلمات الأغنية:

"يا أحمد.. بقى كل شوية تجيب رجليّا في منكش ليه؟
تديهم صباعك ياكلوا دراعك ليه؟
الناس عاملين كده ليه يا ولاد الإيه؟"

وتواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمطربة الشعبية بوسي، تصدُّر تريند "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إطلاق الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، والتي تجمعهما كثنائي ديو وُصف بأنه الأكثر انسجامًا وتكاملًا لصيف 2025.

أغنية فيلم "أحمد وأحمد" من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن إنتاج حمدي بدر (كرافت ميديا).

اخبار الفن نجوم الفن احمد السقا المخرج مجدي الهواري

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