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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان حدائق حلوان يستغيثون بالمسئولين بعمل مطب صناعي للحد من الحوادث

صدى البلد

استغاث المواطن عبدالله صلاح فى رسالة الى خدمة “ بين الناس ” الذى يقدمها موقع صدي البلد يتضرر من عدم وجود مطب صناعي مما ينذر بحدوث كارثة قريبًا.

 

وقال صلاح في شكواه: نحيط علم سيادتكم إلى ضرورة وجود مطب صناعي بكورنيش حدائق حلوان عند داخلة شارع العشرين البحري حيث تلاحظ تداخل السيارات من ثلاث جهات في هذه المنطقة وهي السيارات القادمة من حلوان، والسيارات التي تقوم بالاستدارة والسيارات القادمة من المعصرة والسيارات الخارجة من شارع العشرين البحري وهو ما ينذر بحدوث كارثة إن لم يتم تدارك الموقف في أقرب وقت.

 

وطالب الأهالى المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رفضت لسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الحوادث مطب صناعي حدائق حلوان كورنيش حدائق حلوان

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