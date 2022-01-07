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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سفير مصر في كندا يلتقي الفنان مينا مسعود في قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

سفير مصر في كندا
سفير مصر في كندا يلتقي الفنان مينا مسعود

أعرب السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر في كندا، عن سعادته بلقاء الفنان المصري الكندي مينا مسعود خلال مشاركته في قداس عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير أحمد أبو زيد في قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقامته كنيسة القديس موريس والقديسة فيرينا وكنسية العذراء والأنبا اثناسيوس كبرى الكنائس القبطية الارثوذكسية في منطقة تورونتو الكندية.

وشارك فى القداس نيافة الأنبا مينا أسقف ميسيساجا وفانكوفر وغرب كندا، وآباء الكنيسة، وأبناء الجالية المصرية من الأقباط، بالإضافة إلى رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية ولفيف من أعضاء البرلمان الفيدرالى الكندى وبرلمان المقاطعة.


وحرص السفير المصرى خلال القداس، على نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى آباء الكنيسة وأعضاء الجالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يشهد العام الجديد المزيد من تعزيز أواصر وروح المحبة والتآلف بين كافة أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط، والمزيد من الاستقرار والرخاء لمصر.

كما حرص السفير أحمد أبو زيد ايضاً على لقاء نيافة الأنبا بولس اسقف اوتوا و مونتريال و شرق كندا فى العاصمة الكندية أوتاوا قبل توجهه الي مدينة تورونتو، وذلك لتهنئته وشعب الكنيسة القبطية الارثوذكسية فى شرق كندا، حيث قام بتسليم نيافته رسالة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.  

وتُعقد احتفالات عيد الميلاد فى كندا هذا العام في ظل فرض إجراءات احترازية مشددة نتيجة انتشار متحور أوميكرون، الأمر الذي يفرض مشاركة عدد محدود داخل دور العبادة بنسبه لا تتعدى 50%.

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