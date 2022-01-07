كورونا يقتحم حفلا في هونج كونج ويخضع عشرات المسؤولين للحجر الصحي

صدرت أوامر بفرض حجر صحي على عشرات المسؤولين الرفيعين والنواب في هونج كونج اليوم الجمعة، بعدما اكتشف المسؤولون الصحيون إصابة ثانية بكورونا في حفل حضرته أبرز شخصيات المدينة.

ويشكّل دخول الشخصيات البارزة إلى منشآت هونغ كونغ للحجر لمدة 21 يوما إحراجا لسلطات المدينة التي شكّلت مجلسا تشريعيا يضم "وطنيين فقط" ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع له الأسبوع المقبل، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وكانت شخصيات حكومية كبيرة بينها قائدا الشرطة والهجرة في المدينة و19 نائبا، من بين 170 شخصا حضروا حفل عيد ميلاد المشرّع وتمان هانج.

وصدرت أوامر لعدد من الأشخاص بالخضوع لحجر صحي منذ الخميس، بعدما اكتُشفت إصابة بفيروس كورونا خلال الحفل، واقتصرت الأوامر الأولى على المخالطين المباشرين للحالة.

لكن تم الجمعة توسيع نطاق أوامر الحجر لتشمل جميع الذين حضروا الحفل بعدما تأكدت إصابة ثانية لدى أحد الحاضرين.

وقال شوانج شوك-كوان من مركز هونج كونج للوقاية الصحية إن "على جميع الأشخاص الذين كانوا في الحفل الخضوع لحجر صحي".

ولم تحدد وزارة الصحة العدد الدقيق للحاضرين الذين سيتعيّن عليهم الخضوع للحجر، لكن سبق للحكومة أن أكدت بأن 13 مسؤولا رفيعا و19 نائبا حضروا الحفل.

وقال المسؤول الصحي إدوين تسوي "لدينا أكثر من 60 شخصا في مركز الحجر حاليا وما تزال العملية جارية".

والتقى النائب القومي جونيوس هو كبير المسؤولين الصينيين المعنيين بسياسة هونج كونج في شينزين بعد الحفل بيومين.

وبينما كان الحفل قانونيا بموجب القواعد التي كانت مطبّقة يومها، إلا أن المسؤولين الصحيين نصحوا السكان قبل ثلاثة أيام على تنظيمها بتجنّب التجمّعات الكبيرة.